  • Kinotickets und Romanvorlage für "Die, My Love" von Ariana Harwicz aus dem C.H.Beck Verlag

Die My Love
Die My Love Bild: © MUBI Deutschland
Die My Love
Die My Love Bild: © MUBI Deutschland
Gewinnspiele
Kinotickets und Romanvorlage für "Die, My Love" von Ariana Harwicz aus dem C.H.Beck Verlag
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Kinostart am 13. November 2025 verlosen wir 2x2 Kinofreikarten und zwei Mal die Romanvorlage "Die, My Love" von Ariana Harwicz aus dem C.H.Beck Verlag

Der Film "Die My Love" zeichnet das schonungslose und kompromisslose Porträt einer Frau, die von Liebe und Wahnsinn verschlungen wird. Jennifer Lawrence glänzt an der Seite von Robert Pattinson mit einer furiosen Darbietung. Passend zum Kinostart verlosen wir 2x2 Kinofreikarten und zwei Mal die Romanvorlage "Die, My Love" von Ariana Harwicz aus dem C.H.Beck Verlag. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

Über den Film:

Der Film folgt Grace (Lawrence) und ihrem Partner Jackson (Pattinson), die gerade in ein altes Haus auf dem Land gezogen sind. Mit dem Ziel, die Great American Novel zu schreiben, richtet sich Grace in ihrer neuen Umgebung ein. Schon bald bekommen die beiden ein Baby. Doch während Jackson verdächtig häufig abwesend ist und der Druck des Familienlebens immer stärker auf Grace lastet, beginnt sie zusehends zu zerfallen - und hinterlässt eine Spur der Verwüstung.

 

 

Gewinnspiel

Zum Kinostart von "Die My Love" verlosen wir 2x2 Kinotickets und zwei Mal die Romanvorlage "Die, My Love" von Ariana Harwicz aus dem C.H.Beck Verlag.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 23. November 2025.

Teilnahmebedingungen

