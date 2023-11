Zum Kinostart am 16. November 2023 verlosen wir 3x2 Kinofreikarten

Rabenvögel - die Tiere, die am meisten über uns Menschen zu berichten wissen. Filmemacher Martin Schilt zeigt in seinem Dokumentarfilm "Krähen - Die Natur beobachtet uns", mit welcher Raffinesse Krähen und Raben vorgehen, wie sie uns Menschen studieren und ihr Wissen an Generationen weitergeben können. Zum Kinostart am 16. November 2023 verlosen wir 3x2 Kinofreikarten. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Krähen und Raben - sie sind überall dort, wo auch Menschen sind. Sie begleiten und beobachten uns seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte. Sie haben unsere ersten Schritte im aufrechten Gang gesehen und unsere ersten artikulierten Laute gehört. Sie haben mit uns neue Kontinente erobert und all unsere Kriege und Schlachten erlebt. Sie feiern mit uns Hochzeiten, ernähren sich von den Überresten romantischer Picknicks und wilder Partys und machen sich auf den Müllhalden der Megacities oder als Begleiter der Müllabfuhr über unseren Abfall her.



Krähen und Raben folgen uns, weil wir die besten Jäger, die grausamsten Krieger, die größten Ausbeuter, die verschwenderischsten Konsumenten sind. In unserer Nähe gibt es immer genug zu fressen. Fast überall, wo Menschen leben, gibt es auch Rabenvögel. Und es werden immer mehr!

