Krimi-Rätselspiele zu "Bar der Dämonen"

Nichts für schwache Nerven: Die neue Rätselspielreihe "Crime Places" führt zu längst vergessenen Orten, deren Geschichte von dunklen Geheimnissen geprägt sind. Auf der Spur des Verbrechens rätseln sich die Spielenden durch die Lost Places. Im Krimi-Spiel "Bar der Dämonen" muss ein fiktiver Cold Case rund um einen Mehrfachmord in einer unheimlichen Bar mitten im Wald gelöst werden. Passend zum Release am 9. Oktober 2025 verlosen wir drei Krimi-Rätselspiele von Crime Places "Bar der Dämonen".

"Crime Places"- Krimi-Rätselspiele:

In "Crime Places" dreht sich alles um das Mystery-Thema Lost Places. Die neue Rätselspielreihe "Crime Places" führt zu längst vergessenen Orten, deren Geschichte von dunklen Geheimnissen geprägt sind. Auf der Spur des Verbrechens rätseln sich die Spielenden durch die Lost Places. Können die Indizien richtig kombiniert und der Fall gelöst werden?

Die Kartenspiele für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren kombinieren das Trendthema True Crime mit Escape-Room-Rätseln. Mithilfe von 72 Karten müssen die Spielenden einen verlassenen Ort erkunden, Beweise sammeln und ein Verbrechen aufklären. Der Spieleinstieg ist einfach und erfordert kein langes Regellesen. Die spannenden Kartenspiele eignen sich hervorragend für Krimi- und Horrorliebhaber und Fans von Escape-Games und Rätselspielen.

Über das Spiel das "Bar der Dämonen":

Jahre nach einem furchtbaren Verbrechen in der "Bar der Dämonen" begleiten die Spielenden einen berüchtigten Schwerverbrecher an den Ort seiner Taten. Auf der Spur dessen, was damals dort tatsächlich geschehen ist, tauchen sie immer tiefer hinein in ein bedrohliches Netz aus Dämonen, okkulten Ritualen und Halluzinationen.

