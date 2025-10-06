Krimi-Rätselspiele zu "Das Sanatorium"

Nervenkitzel pur: Die neue Rätselspielreihe "Crime Places" führt zu längst vergessenen Orten, deren Geschichte von dunklen Geheimnissen geprägt sind. Auf der Spur des Verbrechens rätseln sich die Spielenden durch die Lost Places. Im Rätsel-Spiel "Das Sanatorium" muss ein fiktiver Cold Case um ein verschwundenes Mädchen in einem verlassenen Sanatorium gelöst werden. Passend zum Release am 9. Oktober 2025 verlosen wir drei Krimi-Rätselspiele von Crime Places "Das Sanatorium". Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

"Crime Places"- Krimi-Rätselspiele:

In "Crime Places" dreht sich alles um das Mystery-Thema Lost Places. Die neue Rätselspielreihe "Crime Places" führt zu längst vergessenen Orten, deren Geschichte von dunklen Geheimnissen geprägt sind. Auf der Spur des Verbrechens rätseln sich die Spielenden durch die Lost Places. Können die Indizien richtig kombiniert und der Fall gelöst werden?

Die Kartenspiele für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren kombinieren das Trendthema True Crime mit Escape-Room-Rätseln. Mithilfe von 72 Karten müssen die Spielenden einen verlassenen Ort erkunden, Beweise sammeln und ein Verbrechen aufklären. Der Spieleinstieg ist einfach und erfordert kein langes Regellesen. Die spannenden Kartenspiele eignen sich hervorragend für Krimi- und Horrorliebhaber und Fans von Escape-Games und Rätselspielen.

Über das Spiel das "Sanatorium":

Mehr als 40 Jahre nach dem plötzlichen Verschwinden der Schulfreundin Solveig führen alle Hinweise in eine verlassene Psychiatrie. Bei der Spurensuche durch das verfallene Gebäude wird schnell klar, dass die Geheimnisse dieses Lost Places nicht nur die Freundin betreffen, sondern dass weitere Verbrechen geschehen sind.

Zur Veröffentlichung des neuen kartenbasierten Rätselspiels von Oetinger Crime Places "Das Sanatorium" verlosen wir drei Exemplare.

