Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Crime Places "Das Sanatorium"
Crime Places "Das Sanatorium" Bild: Verlagsgruppe Oetinger
Crime Places "Das Sanatorium"
Crime Places "Das Sanatorium" Bild: Verlagsgruppe Oetinger
Gewinnspiele
Krimi-Rätselspiele zu "Das Sanatorium"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zur Veröffentlichung des neuen kartenbasierten Rätselspiels von Oetinger Crime Places "Das Sanatorium" verlosen wir drei Exemplare

Nervenkitzel pur: Die neue Rätselspielreihe "Crime Places" führt zu längst vergessenen Orten, deren Geschichte von dunklen Geheimnissen geprägt sind. Auf der Spur des Verbrechens rätseln sich die Spielenden durch die Lost Places. Im Rätsel-Spiel "Das Sanatorium" muss ein fiktiver Cold Case um ein verschwundenes Mädchen in einem verlassenen Sanatorium gelöst werden. Passend zum Release am 9. Oktober 2025 verlosen wir drei Krimi-Rätselspiele von Crime Places "Das Sanatorium". Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

 

"Crime Places"- Krimi-Rätselspiele:

In "Crime Places" dreht sich alles um das Mystery-Thema Lost Places. Die neue Rätselspielreihe "Crime Places" führt zu längst vergessenen Orten, deren Geschichte von dunklen Geheimnissen geprägt sind. Auf der Spur des Verbrechens rätseln sich die Spielenden durch die Lost Places. Können die Indizien richtig kombiniert und der Fall gelöst werden?

Die Kartenspiele für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren kombinieren das Trendthema True Crime mit Escape-Room-Rätseln. Mithilfe von 72 Karten müssen die Spielenden einen verlassenen Ort erkunden, Beweise sammeln und ein Verbrechen aufklären. Der Spieleinstieg ist einfach und erfordert kein langes Regellesen. Die spannenden Kartenspiele eignen sich hervorragend für Krimi- und Horrorliebhaber und Fans von Escape-Games und Rätselspielen.

 

Über das Spiel das "Sanatorium":

Mehr als 40 Jahre nach dem plötzlichen Verschwinden der Schulfreundin Solveig führen alle Hinweise in eine verlassene Psychiatrie. Bei der Spurensuche durch das verfallene Gebäude wird schnell klar, dass die Geheimnisse dieses Lost Places nicht nur die Freundin betreffen, sondern dass weitere Verbrechen geschehen sind.

    

Gewinnspiel

Zur Veröffentlichung des neuen kartenbasierten Rätselspiels von Oetinger Crime Places "Das Sanatorium" verlosen wir drei Exemplare.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 26. Oktober 2025.

Teilnahmebedingungen

   

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
2 min.
Krimi-Rätselspiele zu "Bar der Dämonen"
Crime Places "Bar der Dämonen"
Zur Veröffentlichung des neuen kartenbasierten Rätselspiels von Oetinger Crime Places "Bar der Dämonen" verlosen wir drei Exemplare
Agentur (Gewinnspiel)
19:45 Uhr
1 min.
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
In Aschaffenburg läuft ein größerer Feuerwehreinsatz.
Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die...
19:38 Uhr
3 min.
Plauener erinnern an den 7. Oktober 1989 – Ex-Minister Hubertus Heil mahnt: „Demokratie ist nichts, was sich automatisch vererbt“
Plauener entzünden Kerzen an der Lutherkirche.
Der 7. Oktober 1989 zählt zu einem der bedeutendsten Tage der Stadtgeschichte. 36 Jahre nach der entscheidenden Großdemonstration hat Bürgermeister Tobias Kämpf nun ein besonderes Erinnerungsstück präsentiert.
Claudia Bodenschatz
26.09.2025
2 min.
CDs von "Gruselkabinett - Folge 194: Das Geständnis des Charles Linkworth"
Gruselkabinett - Folge 194: Das Geständnis des Charles Linkworth
Zur Veröffentlichung am 26. September 2025 verlosen wir drei CDs
Agentur (Gewinnspiel)
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
Mehr Artikel