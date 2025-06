Like A Complete Unknown

Zum Heimkinostart am 06. Juni 2025 verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD

In "Like A Complete Unknown" zeichnet Regisseur James Mangold ein intimes Porträt von Bob Dylans transformativen Jahren in den frühen 1960er Jahren und zeigt seine Entwicklung vom aufstrebenden Folk-Künstler zur kulturellen Ikone. Passend zum Heimkinostart am 06. Juni 2025 verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!



Über den Film:

New York, Anfang der 1960er Jahre. Die Musikszene pulsiert und alles ist geprägt von einer immensen kulturellen Aufbruchstimmung. Ein geheimnisvoller 19-jähriger aus Minnesota kommt mit seiner Gitarre und seinem außergewöhnlichen Talent ins West Village - und wird den Lauf der Geschichte amerikanischer Musik grundlegend verändern. Während er auf seinem Weg zum Ruhm engste Freundschaften und Beziehungen aufbaut, ändert er auch seine Einstellung zur Folk-Bewegung, von der er sich nicht vereinnahmen lassen will. Er trifft eine provokante Entscheidung, die einen kulturellen Nachhall in der ganzen Welt auslöst.

In der Hauptrolle ist der Oscar® nominierte Schauspieler Timothée Chalamet zu sehen, welcher Dylan auf fesselnde Weise verkörpert.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Like A Complete Unknown" verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 22. Juni 2025.

Teilnahmebedingungen