Bill Nighy spielt in dem sehr gefühlvollen Filmdrama "Living - Einmal wirklich leben" einen Mann, der nach einer Krebsdiagnose aus seinen Routinen ausbricht und erkennt, dass er sein Herzensprojekt in Angriff nehmen muss, wenn er seinem Leben einen tieferen Sinn geben will.

Über den Film:

1953. In einem London, das sich immer noch von den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs erholen muss und mit dem Wiederaufbau kämpft. Erschlagen von den Aktenbergen auf der Arbeit und einsam Zuhause, fühlt sich Williams' Leben jedoch für ihn schon seit Langem leer und bedeutungslos an. Doch dann zwingt ihn eine erschütternde medizinische Diagnose dazu, die Erfüllung zu finden, ehe sie unerreichbar wird und ihm kommt eines Abends die Erleuchtung. Eine, die so einfach und zugleich doch so tiefgründig ist. Mit neu gefundener Energie und der Hilfe von Peter (Alex Sharp), einem idealistischen Neuzugang in Williams' Abteilung, macht er sich daran, ein Vermächtnis für die kommende Generation zu erschaffen.



Für die Rolle des William war Nighy bei den letzten Oscars in der Kategorie "bester Hauptdarsteller" nominiert.

