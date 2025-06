Lola rennt

Zum Kino-Eventtag am 03. Juni 2025 verlosen wir zwei gerollte Plakate

Mit "Lola rennt" steht das nächste Filmhighlight im Rahmen der Kino-Event-Reihe "Best of Cinema" in den Startlöchern! Am 03. Juni kehrt der unkonventionelle Actionthriller mit Franka Potente und Moritz Bleibtreu - aufwendig in 4K restauriert - zurück auf die große Leinwand! Passend zum Kino-Eventtag verlosen wir zwei gerollte Plakate. Einfach unsere Preisfragen lösen und mit etwas Glück gewinnen!



Über den Film:

Berlin. Lola und Manni sind Anfang zwanzig und ein Liebespaar. Manni hat sich in letzter Zeit in halbkriminelle Geschichten eingelassen und jobbt als Geldkurier für einen Autoschieber. Doch heute läuft alles schief: Er hat die Geldübergabe komplett vermasselt, weil er auf der Flucht vor Fahrscheinkontrolleuren die Plastiktüte mit dem Geld in der U-Bahn liegengelassen hat. 100.000 Mark! In 20 Minuten will sein Boss das Geld abholen. Manni ist verzweifelt. Er weiß nicht, was er tun soll, und ruft Lola an. Lolas Hirn rast: 20 Minuten, um 100.000 Mark zu besorgen. Da kommt Lola eine Idee und Lola rennt!

Am 20. August 1998 erblickte ein ganz außergewöhnlicher Film das Licht der Leinwand - Tom Tykwers "Lola rennt" - und im deutschen Kino war nichts mehr, wie es vorher war. Unter anderem mit 8 Deutschen Filmpreisen ausgezeichnet und rund um die Welt gefeiert, zählt "Lola rennt" weltweit zu den wichtigsten Aushängeschildern des deutschen Films.

Gewinnspiel

Zum Best of Cinema Event-Release von "Lola rennt" verlosen wir zwei gerollte Plakate.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 22. Juni 2025.

Teilnahmebedingungen