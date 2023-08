Zum Heimkinostart am 25. August 2023 verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD

Ab dem 25. August 2023 erscheint die actionreiche Komödie "Mafia Mamma" in den Heimkinos und mischt mit Toni Collette, Monica Bellucci und einer ordentlichen Portion Frauenpower die italienische Mafia auf! Wir verlosen eine Blu-ray und eine DVD des Films. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Das Leben der typisch amerikanischen Vorstadt-Mama Kristin (Toni Collette) liegt in Trümmern: Als ihr Sohn auszieht, um aufs College zu gehen, ihr Mann sie betrügt und ihr Berufsleben am Scheideweg steht, sehnt sich Kristin nach einer Veränderung. Durch einen unerwarteten Anruf aus Italien erfährt sie, dass ihr Großvater gestorben ist. Kristin reist nach Rom und muss herausfinden, dass ihr Großvater Oberhaupt eines Mafia-Clans war und sie sein Erbe antreten soll. Kristin wehrt sich gegen die Rolle, hat jedoch keine Wahl. Mit der Hilfe ihrer treuen Beraterin Bianca (Monica Bellucci) muss sie sich behaupten und herausfinden, was in ihr steckt - doch ihre Feinde lauern überall!



