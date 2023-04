Zum Heimkinostart am 27. April 2023 verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD

Mit "Magic Mike - The Last Dance" kommt der letzte Teil der Trilogie auf die Bühne und setzt eine Show voller Leidenschaft, nackter Haut und großen Emotionen in einem altehrwürdigen Theater in Szene.

Über den Film:

"Magic" Mike Lane (Channing Tatum) kehrt nach einer längeren Auszeit auf die Bühne zurück. Nachdem ein Geschäftsabschluss krachend gescheitert ist, muss sich der mittellose Mike nun mit Barkeeper-Auftritten in Florida über Wasser halten. In der Hoffnung auf eine letzte große Nummer reist Mike nach London, nachdem ihm eine wohlhabende Society-Lady (Salma Hayek Pinault) ein Angebot macht, das er nicht ablehnen kann. Doch bald schon stellt er fest, dass seine Auftraggeberin ganz eigene Ziele zu verfolgen scheint. Als Mike herausfindet, was sie wirklich vorhat, steht alles auf dem Spiel. Wird es ihm gelingen, eine Gruppe heißer neuer Tänzer in Form zu bringen und die ganz große Show durchzuziehen?

Der Oscar®-prämierte Regisseur Steven Soderbergh entfacht mit dieser sexy Musical-Komödie erneut die Magie rund um die erfolgreiche "Magic Mike"- Filmreihe. Neben spektakulären Tanzszenen knistert es gewaltig zwischen Salma Hayek und Channing Tatum in einer ungleichen aber umso leidenschaftlicheren Beziehung.

