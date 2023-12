Zum Heimkinostart am 08. Dezember 2023 verlosen wir zwei DVDs

Die realistische und hochspannende True-Crime-Serie "Manhunt II - Auf der Jagd nach dem Night Stalker", mit BAFTA-Preisträger Martin Clunes in der Hauptrolle, ist nun erstmals auf Deutsch erhältlich! Basierend auf den Memoiren von Colin Sutton, wird auf packende und zugleich respektvolle Weise die erschütternde, wahre Geschichte einer der schwierigsten Fahndungen der Londoner Metropolitan Police erzählt.

Über den Inhalt:

Seit 1992 haben sich unzählige Einbrüche mit sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen im Südosten Londons ereignet. Der Täter, der als "Night Stalker" Bekanntheit erlangte, hat es vor allem auf ältere, alleinlebende Frauen abgesehen. Obwohl eine spezielle Einheit, die "Operation Minstead", eingerichtet wurde, konnte der Night Stalker über all die Jahre nicht gefasst werden. Nachdem DCI Colin Sutton den aufsehenerregenden Fall eines Serienmörders aufklären konnte, wird er gebeten, das Vorgehen der Operation Minstead einer Überprüfung zu unterziehen. Trotz einiger Widerstände setzt der entschlossene, unbeirrbare Detective auf einen Strategiewechsel und leitet eine groß angelegte Überwachungsaktion ein, um den Night Stalker auf frischer Tat zu ertappen. Da dieser zuletzt immer umtriebiger und dreister wurde, ist es Colin Sutton ein Herzensanliegen, den Verbrecher so schnell wie möglich aus dem Verkehr zu ziehen und so zahlreiche weitere potenzielle Opfer vor ihm zu schützen.

