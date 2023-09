Zum Heimkinostart am 14. September 2023 verlosen wir drei DVDs

Über 30 Jahre nach Kinostart des ersten Teils "Manta, Manta" bringt Hauptdarsteller, Regisseur, Drehbuchautor und Co-Produzent Til Schweiger mit "Manta Manta - Zwoter Teil" die langersehnte Fortsetzung der Kultkomödie in die Heimkinos! Wir verlosen drei DVDs zum Heimkinostart am 14. September 2023. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Bertie hat seine Rennfahrerkarriere schon vor einiger Zeit an den Nagel gehängt und betreibt mehr schlecht als recht eine Autowerkstatt mit angeschlossener Kart-Bahn. Als er mit der Tilgung eines Darlehens in Rückstand gerät und die Bank mit einer Zwangsversteigerung droht, schmiedet er einen waghalsigen Plan: Die Siegerprämie beim anstehenden 90er-Jahre-Rennen am Bilster Berg könnte seine finanziellen Probleme auf einen Schlag lösen. Ein Wettrennen gegen die Zeit beginnt: Bertie hat nur einen Monat, um aus seinem alten Opel ein Geschoss aus alten Manta-Tagen zu machen. Als dann aber seine Ex-Frau Uschi auftaucht und Bertie bittet, sich um den gemeinsamen Sohn Daniel (Tim Oliver Schultz) zu kümmern, ist der Chaos-Monat komplett!

Til Schweiger, dessen große Filmkarriere 1991 mit der Hauptrolle in "Manta, Manta" begann, schlüpft ein weiteres Mal in die Rolle des Rennfahrers Bertie. An seiner Seite sind Tina Ruland, Michael Kessler und Martin Armknecht zu sehen, die ebenfalls an ihre Rollen aus "Manta, Manta" anknüpfen und dem Publikum zeigen, was nach mehr als 30 Jahren aus Uschi, Klausi und Axel geworden ist.

Gewinnspiel