Nirvana- Die Zukunft ist ein Spiel Bild: © Pandastorm Pictures
Nirvana- Die Zukunft ist ein Spiel Bild: © Pandastorm Pictures
Gewinnspiele
Mediabooks zum Film "Nirvana- Die Zukunft ist ein Spiel"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zum Heimkinostart von "Nirvana- Die Zukunft ist ein Spiel" verlosen wir zwei Mediabooks

"Nirvana- Die Zukunft ist ein Spiel" ist ein visuell eindrucksvoller Cyberpunk-Thriller, der mit seiner Mischung aus dystopischer Atmosphäre, virtueller Realität und philosophischen Fragen nach Identität und Freiheit bis heute fasziniert. Passend zum Heimkinostart verlosen wir zwei Blu- rays. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

 

Über den Film:

Cyberpunk-Dystopie-Thriller von OSCAR®-Preisträger Gabriele Salvatores mit Christopher Lambert in der Hauptrolle:

Der Programmierer Jimi Dini (Christopher Lambert) lebt in einer nicht allzu fernen Zukunft, die von Megakonzernen, High-Tech und sozialem Verfall geprägt ist. Sein bahnbrechendes Computerspiel "Nirvana" soll in wenigen Tagen veröffentlicht werden. Doch durch ein Computervirus hat der Hauptprotagonist Solo (Diego Abatantuono) ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Er bittet Jimi, das Videospiel - und damit auch seine eigene Existenz - zu löschen, da er in dieser konstruierten, sich endlos wiederholenden Welt nicht leben möchte. Um dieser Bitte nachzukommen, muss Jimi in die gesicherten Netzwerke des mächtigen Konzerns Okosama Starr eindringen. Auf dieser gefährlichen Reise durch die dystopische Megacity sucht er Unterstützung bei den beiden abgehalfterten Hackern Joystick (Sergio Rubini) und Naima (Stefania Rocca). Gemeinsam begegnen sie allerlei Cyber-Crackern, Gangstern und Außenseitern. Während Jimi immer tiefer in die digitale wie auch reale Unterwelt eintaucht, verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Virtualität. Ob es ihm gelingt, "Nirvana" rechtzeitig zu löschen…

 

 

 

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Nirvana- Die Zukunft ist ein Spiel" verlosen wir zwei Mediabooks.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 21. November 2025.

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
