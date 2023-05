Zum Heimkinostart am 25. Mai 2023 verlosen wir zwei DVDs des Films

"Nichts - Was im Leben wichtig ist" erzählt die rohe und ungeschliffene Geschichte einer Gruppe junger Menschen, die sich angesichts der Sinnlosigkeit des Lebens auf eine Reise begeben - weit weg von der Sicherheit und Unschuld ihrer Kindheit.

Über den Film:

Pierre Anthon und seine Klassenkameraden sind gerade in die 8. Klasse gekommen, als er erklärt, dass nichts im Leben von Bedeutung ist. Er verlässt die Schule und setzt sich auf einen Baum, von dem er nicht mehr herunterkommen will, was bei seinen Klassenkameraden eine existenzielle Krise auslöst. Sie beschließen daraufhin, ihre wertvollsten Besitztümer zu sammeln, um Pierre Anthon davon überzeugen, dass er sich irrt. Was mit unschuldigen Opfergaben beginnt, entwickelt sich bald zu einer Spirale psychologischer Gewalt: Je schmerzhafter das Opfer ist, desto mehr bedeutet es und desto mehr wird vom nächsten in der Reihe verlangt.

Mit "Nichts- Was im Leben wichtig ist" inszeniert Trine Piil ein bewegendes und zugleich verstörendes Coming of Age-Drama, das auf dem gleichnamigen Bestseller der Autorin Janne Teller basiert. Ihr Buch wurde in mehr als 30 Ländern veröffentlicht, hat sich weltweit über 1,5 Millionen Mal verkauft, wurde in mehr als 150 verschiedenen Theaterproduktionen adaptiert und nun erstmals verfilmt.

