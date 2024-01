Zum Kinostart am 08. Februar 2024 verlosen wir 2x2 Kinogutscheine

Geh niemals im Dunkeln schwimmen - denn was ist, wenn im Wasser wirklich etwas lauert und auf dich wartet? In dem Horrorfilm "Night Swim" setzt Regisseur Bryce McGuire diese Ängste in die Realität um! Zum Kinostart am 08. Februar 2024 verlosen wir 2x2 Kinogutscheine. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Als eine Erkrankung Profisportler Ray Waller (Wyatt Russell) dazu zwingt, seine Karriere aufzugeben, zieht er mit seiner Frau Eve (Kerry Condon), seiner Tochter Izzy (Amélie Hoeferle) und seinem kleinen Sohn Elliot (Gavin Warren) in ein neues Haus mit Pool. Als etwas zutiefst Böses aus der dunklen Vergangenheit des Hauses entfesselt wird, beginnt für die Familie ein schier aussichtsloser Kampf, den Kopf über Wasser zu halten.

Produziert wurde "Night Swim" von den Horror-Experten James Wan (dem Filmemacher hinter den drei weltweit erfolgreichen Horror-Franchises Saw, Insidious und Conjuring) und Jason Blum (Produzent der neuen Halloween-Trilogie sowie der Filme The Black Phone und Der Unsichtbare), die beide als Team auch für M3GAN verantwortlich sind. Der Horrorfilm basiert zudem auf dem gefeierten Kurzfilm von Rod Blackhurst und Bryce McGuire aus dem Jahr 2014.

