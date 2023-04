Zum Heimkinostart am 28. April 2023 verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD

Furchteinflößend und rätselhaft. Der Horrorfilm "Offseason - Insel des Grauens" vermittelt das Gefühl, in einem Albtraum gefangen zu sein - unnachgiebig und absolut beängstigend! Zum Heimkinostart am 28. April 2023 verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD des Films. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Marie (Jocelin Donahue, "The House of the Devil") erhält die mysteriöse Nachricht, dass das Grab ihrer Mutter auf der entlegenen Lone Palm Island verwüstet worden ist. Mit ihrem Freund George (Joe Swanberg, "You're Next") kommt sie gerade auf der nebelverhangenen Insel an, bevor die einzige Brücke bis zur nächsten Feriensaison geschlossen wird. Schnell dämmert es Marie, dass an dem einsamen Ort und seinen feindseligen Bewohnern etwas faul ist. Und findet sich in einem Albtraum wieder, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint…

Ein atmosphärischer Cosmic-Horror-Gruseltrip, in dem Regisseur und Autor Mickey Keating für feinsten Old-School-Horror und Gänsehaut sorgt. Das gruselige Setting erinnert stark an alte Klassiker wie John Carpenters "The Fog - Nebel des Grauens" und "Die Mächte des Wahnsinns" oder Lucio Fulcis "Über dem Jenseits".

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Offseason - Insel des Grauens" verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD.

► Hier geht's zum Bildpaare-Spiel.

Gewinnspiel läuft bis zum 14. Mai 2023.

Teilnahmebedingungen