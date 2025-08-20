Oslo Stories: Sehnsucht

Zum Heimkinostart am 21. August 2025 verlosen wir zwei DVDs

Am 21. August erscheint mit "Sehnsucht" der Abschluss der gefeierten Oslo Stories-Trilogie. Zum Heimkino-Release des romantischen Dramas verlosen wir zwei DVDs des Films! Einfach unsere Preisfragen beantworten und mit etwas Glück gewinnen!



Über den Film:



Zwei befreundete Schornsteinfeger, die in monogamen, heterosexuellen Ehen leben, geraten in Situationen, die ihre Ansichten über Sexualität und Geschlechterrollen in Frage stellen. Der eine hat eine sexuelle Begegnung mit einem anderen Mann, ohne dies als Ausdruck von Homosexualität oder Untreue zu betrachten, und bespricht dies anschließend mit seiner Frau. Der andere wird von einem sinnlichen Traum über David Bowie aus der Bahn geworfen.

Mit den "Oslo Stories" legt der gefeierte norwegische Filmemacher Dag Johan Haugerud eine beeindruckende und einzigartige Trilogie vor: "Liebe", "Träume" und "Sehnsucht" sind drei eigenständige Filme mit neuen Figuren und unabhängigen Geschichten. Sie hinterfragen nicht nur Identität, Gender und Sexualität, sondern entwerfen mit faszinierenden Charakteren und klugen Dialogen gewitzt und nahbar Utopien vom Zusammenleben.

