Oslo Stories: Träume

Über den Film:

Johanne verliebt sich zum ersten Mal, und zwar in ihre Lehrerin. Ihre intensiven Fantasien und Gefühle hält sie schriftlich fest, um sie nicht zu vergessen. Als ihre Mutter und Großmutter die Texte lesen, sind sie zunächst schockiert über den intimen Inhalt, erkennen aber bald das literarische Potenzial. Während sie darüber debattieren, ob sie es veröffentlichen sollen, werden alle drei Frauen mit ihren eigenen unerfüllten Träumen und Sehnsüchten konfrontiert.

Mit den "Oslo Stories" legt der gefeierte norwegische Filmemacher Dag Johan Haugerud eine beeindruckende und einzigartige Trilogie vor: "Liebe", "Träume" und "Sehnsucht" sind drei eigenständige Filme mit neuen Figuren und unabhängigen Geschichten. Sie hinterfragen nicht nur Identität, Gender und Sexualität, sondern entwerfen mit faszinierenden Charakteren und klugen Dialogen gewitzt und nahbar Utopien vom Zusammenleben.

