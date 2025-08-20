Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Oslo Stories: Träume
Oslo Stories: Träume Bild: © 2025 Alamodefilm. Alle Rechte vorbehalten.
Oslo Stories: Träume
Oslo Stories: Träume Bild: © 2025 Alamodefilm. Alle Rechte vorbehalten.
Gewinnspiele
Oslo Stories: Träume
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Heimkinostart am 07. August 2025 verlosen wir zwei DVDs

Seit dem 07. August ist das bewegende Drama "Träume", der zweite Teil der gefeierten Oslo Stories-Trilogie, endlich für das Heimkino erhältlich. Zur Veröffentlichung verlosen wir zwei DVDs des Films! Einfach unsere Preisfragen beantworten und mit etwas Glück gewinnen!
 

Über den Film:

Johanne verliebt sich zum ersten Mal, und zwar in ihre Lehrerin. Ihre intensiven Fantasien und Gefühle hält sie schriftlich fest, um sie nicht zu vergessen. Als ihre Mutter und Großmutter die Texte lesen, sind sie zunächst schockiert über den intimen Inhalt, erkennen aber bald das literarische Potenzial. Während sie darüber debattieren, ob sie es veröffentlichen sollen, werden alle drei Frauen mit ihren eigenen unerfüllten Träumen und Sehnsüchten konfrontiert.

Mit den "Oslo Stories" legt der gefeierte norwegische Filmemacher Dag Johan Haugerud eine beeindruckende und einzigartige Trilogie vor: "Liebe", "Träume" und "Sehnsucht" sind drei eigenständige Filme mit neuen Figuren und unabhängigen Geschichten. Sie hinterfragen nicht nur Identität, Gender und Sexualität, sondern entwerfen mit faszinierenden Charakteren und klugen Dialogen gewitzt und nahbar Utopien vom Zusammenleben.

 

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Oslo Stories: Träume" verlosen wir zwei DVDs.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 07. September 2025.

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.08.2025
2 min.
Oslo Stories: Sehnsucht
Oslo Stories: Sehnsucht
Zum Heimkinostart am 21. August 2025 verlosen wir zwei DVDs
Agentur (Gewinnspiel)
20.08.2025
1 min.
Clown In A Cornfield
Clown In A Cornfield
Zum Heimkinostart am 21. August 2025 verlosen wir drei DVDs
Agentur (Gewinnspiel)
11:18 Uhr
1 min.
Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens erklärt
Viele Menschen im Gazastreifen leiden Hunger. (Archivbild)
In einem nördlichen Bereich des Gazastreifens ist eine Hungersnot erklärt worden. Die dafür notwendigen Kriterien seien erfüllt, teilte die zuständige IPC-Initiative (Integrated Food Security...
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
11:18 Uhr
1 min.
Kommunen sollen entlastet werden - Kommission tagt
Innenminister Armin Schuster erhofft sich von einer Kommission Impulse für einen schlankeren Staat (Archivbild).
Sachsen möchte die staatliche Verwaltung verschlanken und die Aufgabenverteilung zwischen Land und Kommunen auf den Prüfstand stellen. Schon bald soll es erste Ergebnisse geben.
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
Mehr Artikel