Plakate zum Kino-Eventtag von "Walk the Line"

Zum Kino-Eventtag am 02. September 2025 verlosen wir zwei gerollte Plakate

Mit "Walk the Line" steht das nächste Filmhighlight im Rahmen der Kino-Event-Reihe "Best of Cinema" in den Startlöchern - diesmal gespickt mit jeder Menge Musik, großen Emotionen und einer außergewöhnlichen Biografie.

2005 wurde James Mangolds Regiearbeit über Johnny Cash der mit seiner unverwechselbaren Stimme die Musik revolutionierte und zu einer Legende wurde, uraufgeführt. Zu seinem 20-jährigen Jubiläum kehrt das preisgekrönte Biopic am Dienstag, den 02. September 2025 exklusiv im Rahmen der monatlichen Kinoeventreihe zurück auf die große Kino-Leinwand.

Passend zum Kino-Eventtag verlosen wir zwei gerollte Plakate. Einfach unsere Preisfragen lösen und mit etwas Glück gewinnen!

Über den Film:

Sänger. Rebell. Gesetzloser. Held. Mit seinen treibenden Akkorden, der Intensität seiner stahlblauen Augen und einer Stimme so dunkel wie die Nacht revolutionierte Johnny Cash die Musik - und wurde zu einer amerikanischen Ikone.

Die Academy Award®-Gewinner Joaquin Phoenix und Reese Witherspoon spielen die Hauptrollen (und singen) als Johnny Cash und June Carter in dieser inspirierenden wahren Geschichte über die unerschütterliche Hingabe eines Mannes zu seiner Musik, seiner Botschaft und der größten Liebe seines Lebens.

Gewinnspiel

Zum Best of Cinema Event-Release von "Walk the Line" verlosen wir zwei gerollte Plakate.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 14. September 2025.

