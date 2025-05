Red Heat

Zum Kino-Eventtag am 06. Mai 2025 verlosen wir zwei gerollte Plakate

Mit "Red Heat" steht das nächste Filmhighlight im Rahmen der Kino-Event-Reihe "Best of Cinema" in den Startlöchern! Am 06. Mai kehrt Walter Hills mit fliegenden Fäusten und jeder Menge Testosteron - erstmalig in 4K restauriert - zurück auf die große Leinwand! Passend zum Kino-Eventtag verlosen wir zwei gerollte Plakate. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!



Über den Film:

Der hartgesottene Moskauer Drogenfahnder Ivan Danko reist dem sowjetischen Drogenbaron Rostavili in die USA nach, um ihm dort endlich das Handwerk zu legen. In Chicago wird jedoch bei dem Versuch, Rostavili zu stellen, ein amerikanischer Polizist getötet. Der schmierige Art Ridzik, Partner des toten Cops, wird dem Drogenfahnder zur Seite gestellt. Als Großstadt-Schlitzohr löst er Konflikte bevorzugt mit seiner großen Klappe anstatt mit brachialer Gewalt - ganz im Gegensatz zum wortkargen Kraftprotz Danko, dem zur Erfüllung seines Auftrags jedes Mittel recht ist.

Gewinnspiel

Zum Best of Cinema Event-Release von "Red Heat" verlosen wir zwei gerollte Plakate.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 15. Mai 2025.

