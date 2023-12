Zum Heimkinostart am 18. Dezember 2023 verlosen wir zwei Blu-rays

Auch in diesem Jahr wird der Dezember wieder deftig! Das "Rehragout-Rendezvous", das in diesem Kino-Sommer bereits zum erfolgreichsten Film der gesamten Eberhofer-Reihe avancierte, kommt nun pünktlich zur Weihnachtszeit auf den Tisch. Zum Heimkinostart am 18. Dezember 2023 verlosen wir zwei Blu-rays. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

"Was gibt's zum Essen?" "Nix." Paukenschlag am Eberhofer-Hof: Die Oma (Enzi Fuchs) streikt! Nach gefühlt 2000 Kuchen und noch mehr Schweinsbraten, Semmelknödeln und Kraut beschließt die Oma, sich der familiären Fürsorge zukünftig zu entledigen. Chaos pur! Papa Eberhofer (Eisi Gulp), Franz (Sebastian Bezzel), Leopold (Gerhard Wittmann) und Susi (Lisa Maria Potthoff) sollen doch bitteschön endlich mal lernen, sich selbst zu versorgen. Ausgerechnet jetzt übernimmt Susi auch noch vorübergehend Niederkaltenkirchens Rathaus als stellvertretende Bürgermeisterin und reduziert mit ihrer neugewonnenen Macht Franz‘ Posten kurzum auf halbtags, damit er sich zukünftig um Sohn Pauli kümmert. Diese Aktion touchiert die Eberhofer‘sche Männlichkeit empfindlich. Zum Glück dauert es aber nicht lange bis eine Krähe ein menschliches Ohr aufgabelt und sich ein eigentlich festgefahrener Vermisstenfall überraschend zu einem verzwickten Mordfall entwickelt, der Franz und Rudi (Simon Schwarz) als Ermittler-Dreamteam erneut in Höchstform vereint.

