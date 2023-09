Zum Kinostart am 14. September verlosen wir 3x2 Kinofreikarten

Bei der nächsten Explosion bitte links abbiegen - mit dem Action-Thriller "Retribution" kommt der neuste Liam Neeson Knaller auf die große Leinwand! Dieser schlüpft in die Rolle eines Familienvaters, in dessen Auto eine Bombe versteckt wurde und der nun den Anweisungen eines unbekannten Anrufers Folge leisten muss. Hierbei gilt: Aussteigen verboten! Zum Kinostart am 14. September verlosen wir 3x2 Kinofreikarten. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!



Über den Film:

Matt (Liam Neeson) ist Banker und eigentlich dauerhaft im Stress. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass er vergessen hat, seine beiden Kinder Emily (Lilly Aspell) und Zach (Jack Champion) zur Schule zu bringen. Praktisch noch mit seiner Frau Heather (Embeth Davidtz) deswegen streitend, steigt er mit den Kindern ins Auto drückt das Gaspedal bis zum Boden durch. Doch dann klingelt das Telefon und die Autofahrt entwickelt sich schnell zu einem riesen Albtraum - am anderen Ende meldet sich ein Unbekannter, der Matt um ein paar Millionen erleichtern will. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, behauptet er, eine Bombe im Auto versteckt zu haben, die hochgeht, sollte auch nur einer der drei aussteigen. Während Matt mit Emily und Zach quer durch Berlin fährt, erfasst ihn immer mehr die Panik, denn er weiß weder, wie ernst diese Drohung tatsächlich ist, noch was der Unbekannte alles über ihn weiß. Denn es geht nicht nur um viele Millionen, sondern auch um ein schmutziges Geheimnis...

Gewinnspiel

Zum Kinostart von "Retribution" verlosen wir 3x2 Kinofreikarten.

► Hier geht's zum Bildpaare-Spiel.

Gewinnspiel läuft bis zum 17. September 2023.

Teilnahmebedingungen