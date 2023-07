Zum Heimkinostart am 13. Juli verlosen wir eine Blu-ray und eine 4K UHD

Neue Stadt, neue Regeln. Aber auch im neuesten Teil des legendären Horror-Franchise gibt es kein Entrinnen vor der Vergangenheit! Denn mit "Scream 6" kehrt der berüchtigte Ghostface-Killer zurück, fest entschlossen, sich dieses Mal ein besonders blutiges Stück aus dem Big Apple zu schneiden!

Über den Film:

Die vier Überlebenden der letzten Ghostface-Morde sind nach New York gezogen, um einen Neuanfang zu wagen. Doch mit ihnen zieht auch der ikonische Killer Ghostface seine Blutspur vom beschaulichen Woodsboro hinein in die Hochhausschluchten von New York City und gerade als sie beginnen, ein Gefühl der Normalität zu entwickeln, erhalten sie den berüchtigten Anruf. Ghostface ist brutaler und unerbittlicher als je zuvor und wird vor nichts Halt machen, um sie zur Strecke zu bringen.

"Scream 6" knüpft an die Ereignisse des 2022 erschienenen Films "Scream" an und setzt so die Geschichte um die Schwestern Sam (Melissa Barrera) und Tara (Jenna Ortega) sowie die Zwillinge Chad (Mason Gooding) und Mindy (Jasmin Savoy Brown) fort.

Regie führten erneut Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett und auch das Drehbuch stammt abermals aus der Feder von James Vanderbilt und Guy Busick. Zudem dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit legendären Figuren aus frühen Jahren freuen, darunter Kirby Reed (Hayden Panettiere) und Reporterin Gale Weathers-Riley (Courteney Cox).

