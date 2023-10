Sherlock Holmes - Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs

Zur Veröffentlichung von Folge 59 am 27. Oktober 2023 verlosen wir drei Hörspiel-CDs

Über das Hörspiel:

Der allseits beliebte Baronet Peter Denne stirbt nach dem Abendessen in seinem Arbeitszimmer an einem Kopfschuss. Da keine Waffe zu finden ist, schließt Inspektor Lestrade auf Mord aus Habgier und nimmt alsbald einen Verdächtigen fest. Muriel Padson, die Nichte des Toten, zweifelt jedoch an Lestrades Ermittlungsarbeit und wendet sich an Sherlock Holmes. Sie tut dies nicht ganz uneigennützig, wie sich herausstellt …

Mit den bekannten Stimmen von Joachim Tennstedt als Sherlock Holmes, Detlef Bierstedt als Dr. Watson, Lutz Reichert als Inspektor Lestrade sowie Fabienne Hesse, Jesse Grimm, David Berton, Ferdi Özten und Thomas Balou Martin.



Die Serie wurde mit dem "Blauen Karfunkel" der Deutschen Sherlock Holmes-Gesellschaft und dem HörKules (Publikumspreis des deutschen Buchhandels) ausgezeichnet.

