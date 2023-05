Shotgun Wedding - Ein knallhartes Team

Zum Heimkinostart am 05. Mai 2023 verlosen wir zwei 4K UHD Blu-rays

Mit "Shotgun Wedding" inszenierte Regisseur Jason Moore eine wunderbar humorvolle, freche und chaotische Action-Komödie, in der eine Hochzeit gehörig aus dem Ruder läuft. Und natürlich darf eine Priese Romantik hierbei auch nicht fehlen!

Zum Inhalt:

Diesen Tag werden Darcy und Tom nicht so schnell vergessen! Für ihre - zumindest aus Toms Sicht - perfekt organisierte Hochzeit fliegen die beiden mit ihren recht eigenwilligen Familien auf die Philippinen. Während sich die Angehörigen unter Palmen schon bald in Disharmonie üben, taucht ausgerechnet auch noch Darcys Ex Sean auf. Der Familiensegen hängt schief und das Paar bekommt kalte Füße. Als wäre das nicht schon genug, werden die Partygäste plötzlich von Piraten als Geiseln genommen. Jetzt liegt es an Darcy und Tom, alle zu retten und den beiden Verlobten bleibt nichts anderes übrig, als sich zusammenzuraufen. Eigentlich sind die beiden ja auch ein unschlagbares Team!

Mit Jason Moore ("Pitch Perfect") und einem großartigen Cast ist erstklassige Unterhaltung garantiert! Insbesondere Megastar Jennifer Lopez ("Hustlers") und Josh Duhamel ("Transformers") haben sichtlich Spaß an ihren Rollen und harmonieren als Brautpaar in einer absoluten Ausnahmesituation perfekt miteinander. Zudem begeistern in den Nebenrollen u.a. Lenny Kravitz ("Die Tribute von Panem"), Golden Globe®-Gewinnerin Jennifer Coolidge ("The White Lotus") und Cheech Marin ("Immer Ärger mit Grandpa").

