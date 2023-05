Zum Heimkinostart am 02. Juni 2023 verlosen wir drei Blu-rays

Was ist, wenn die KI eben doch eigenständig handelt? Der packende Science-Fiction-Thriller "Simulant" wirft einen Blick in eine mögliche Zukunft, in der die Grenzen zwischen Menschen und KI immer unschärfer werden. Zum Heimkinostart am 02. Juni 2023 verlosen wir drei Blu-rays des Films. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Um ihre Liebe ewig zu machen, lassen Faye und Evan Duplikate von sich als "Simulates" herstellen - Androide, die Menschen zum Verwechseln ähnlich sehen. Bald darauf hat Evan einen tödlichen Unfall, weshalb Faye Trost bei seinem Androiden sucht. Allerdings merkt sie schnell, dass die künstliche Person anders ist und den echten Evan nicht ersetzen kann. Anstatt ihn jedoch wie vorgeschrieben stillzulegen, lässt sie ihn illegal in einem Apartment weiter-"leben". Evan trifft dort auf den begabten Programmierer Casey, der sämtliche Begrenzungen in Evans Code aufheben und den Androiden so menschlicher erscheinen lassen soll. Er möchte mit Evans Witwe Faye zusammenleben, auch wenn er nicht derjenige ist, in den sie sich eigentlich verliebt hatte. Schnell gerät die humanoide KI damit in das Fadenkreuz eines Regierungsagenten, denn künstliche Intelligenz darf niemals ein eigenes Bewusstsein erlangen. Evans Zeit läuft ab. Er muss Fayes Herz erobern, bevor die beiden entdeckt werden und er alles verliert…

Regisseurin April Mullen ("Wander - Die Verschwörung ist real") greift mit "Simulant" ein Thema auf, das brandaktuell ist. Nicht zuletzt hat der Erfolg von ChatGPT die Diskussion über unser Leben mit künstlicher Intelligenz neu entfacht. Neben der spannenden Story überzeugt aber auch mit ein interessanter Cast: Hollywoodstar Sam Worthington ("Avatar - The Way of Water") spielt den Agenten Kessler, der Jagd auf Evan macht. An seiner Seite sind zudem Robbie Arnell ("Code 8") als Evan, Jordana Brewster ("The Fast and the Furious"-Reihe) als Faye und Simu Liu ("Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings") in der Rolle des Programmierers Casey zu sehen.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Simulant" verlosen wir drei Blu-rays.

Hier geht's zum Bildpaare-Spiel.



Gewinnspiel läuft bis zum 18. Juni 2023.

Teilnahmebedingungen