Skatergirls - Get Up

Mit "Get Up" liefern die Influencer-Zwillinge Lisa und Lena Mantler ihr Schauspieldebüt auf der großen Leinwand ab. Der Coming-of-Age-Film stellt ein anspruchsvolles Drama dar, in dem es neben dem Wettbewerbsgedanken vor allem um den Zusammenhalt in der Gruppe, den Spaß am Skaten und das Erwachsenwerden geht.

Über den Film:

Obwohl Alex (Lena Mantler) und Juli (Lisa Mantler) Zwillinge sind, könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Während Alex durchs Abi gefallen ist, hat Juli es nicht nur mit Bravour bestanden, sondern auch schon klare Zukunftspläne. Doch jetzt liegt erstmal ein cooler Sommer im Skatepark vor ihnen. Gemeinsam mit der draufgängerischen Ewa (Sinje Irslinger) und dem Skate-Newbie Nia (Jobel Mokonzi) gründen die vier Girls die Skate-Crew GetUp und nehmen zusammen an einem Contest teil, bei dem eine gemeinsame Interrail-Reise und neue Boards für alle winken! Die Vorauswahl gewinnen sie, doch jetzt fangen die Probleme erst richtig an: die erste große Liebe, die gemeinsame Vergangenheit der Zwillinge, Zoff in der Crew - und zu allem Überfluss bekommt Nia kurz vor dem Contest auch noch kalte Füße …

Die Darstellerinnen Lisa und Lena sind als Duo mit die bekanntesten Social Media Stars, sowohl in Deutschland als auch weltweit mit insgesamt 35 Mio. Follower*innen.

