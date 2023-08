Zum Heimkinostart am 17. August 2023 verlosen wir drei DVDs

"Sonne und Beton" ist die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Comedian und GEMISCHTES HACK-Podcaster Felix Lobrecht.



Über den Film:

Berlin-Gropiusstadt im Rekordsommer 2003. In den Parks stinkt es nach Hundescheiße, überall Scherben, in den Ecken stehen Dealer. Wer hier lebt, ist Gangster oder Opfer. Lukas (Levy Rico Arcos), Gino (Rafael Luis Klein-Heßling) und Julius (Vincent Wiemer) sind solche Opfer. Kein Geld fürs Schwimmbad, kein Glück in der Liebe und nur Stress zu Hause. Als sie im Park Gras kaufen wollen, geraten sie zwischen rivalisierende Dealer. Die verprügeln Lukas und wollen 500 Euro Schutzgeld. Wie soll Lukas das Geld auftreiben? Sein neuer Klassenkamerad Sanchez (Aaron Maldonado-Morales) hat eine Idee: Einfach in die Schule einbrechen, die neuen Computer aus dem Lager schleppen und verkaufen. Dann sind sie alle Geldsorgen los. Der Plan gelingt. Fast.



Felix Lobrecht ist einer der beliebtesten Comedians Deutschlands. Sein Podcast GEMISCHTES HACK mit 2 Mio. wöchentlichen Zuhörern gehört seit Jahren zu den meistgestreamten Podcasts in Deutschland, seine Tour verzeichnet 220.000 verkaufte Tickets.

