Charly Hübner hat mit seinem Spielfilmdebüt "Sophia, der Tod & ich" ein temporeiches, hochkomisches und ebenso berührendes Roadmovie geschaffen, basierend auf dem Bestseller Roman von Thees Uhlmann. Den Trip um Leben und Tod bestreiten in den Hauptrollen Dimitrij Schaad, Anna Maria Mühe und Marc Hosemann.



Über den Film:

Der Tod (Marc Hosemann) steht vor der Tür von Reiner (Dimitrij Schaad) und erklärt ihm, dass er in drei Minuten sterben wird. Eine Verkettung irrwitziger Umstände, bei denen Reiners Ex-Freundin Sophia (Anna Maria Mühe) eine entscheidende Rolle spielt, verhindert jedoch das prompte Ableben. Stattdessen finden sie sich auf einer chaotischen Reise wieder, die zunächst zu Rainers Mutter (Johanna Gastdorf) und schließlich seinem kleinen Sohn Johnny (Mateo Kanngiesser) führt - mit von der Partie der Tod, der das irdische Leben zu genießen scheint. Verkompliziert wird alles durch einen zweiten Tod (Carlo Ljubek), der die Killermission vollenden soll. Ganz offensichtlich ist das Geschehen dem scheinbar allmächtigen G. (Josef Ostendorf) und seinem Erzengel Michaela (Lina Beckmann) entglitten...

Rund 20 Jahre währt die Film- und Fernsehkarriere von Charly Hübner. Parallel zu seinen Erfolgen als Schauspieler hatte der Darsteller auch immer Lust, einmal Regie zu führen. DCM, mit denen er 2014 bei BIBI & TINA zusammenarbeitete, bot ihm 2016 die Adaption des gefeierten Debütromans von Kultmusiker Thees Uhlmann (Tomte) an. Gemeinsam mit der Autorin Lena May Graf (WIR LIEBEN DAS LEBEN) brachte Charly Hübner den Stoff zur Drehreife. Im Frühjahr 2022 fanden die Dreharbeiten in Hamburg, Berlin, Brandenburg und Bayern statt.

DCM startet SOPHIA, DER TOD & ICH am 31. August bundesweit in den deutschen Kinos.

