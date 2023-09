Zum Heimkinostart am 14. September 2023 verlosen wir zwei DVDs und zwei Blu-rays

Mit "Spinning Gold - Der Soundtrack deines Lebens" gedenkt Regisseur Timothy Scott Bogart seinem Vater Neil Bogart - einem selbsterschaffenen Showman, der als Musikmanager den Soundtrack eines ganzen Jahrzehnts definiert hat. Ein filmischer Liebesbrief an einen eher unbekannten Helden der Musikbranche und an all die ambitionierten, passionierten Künstler*innen dieser Zeit.

Über den Film:

Was haben Donna Summer, Parliament, Gladys Knight, The Isley Brothers, The Village People, Bill Withers und KISS gemeinsam? Sie alle erreichten ihre musikalischen Höhepunkte durch das brillante Gespür des schillerndsten Musikmanagers der Musikindustrie, Neil Bogart, dem Gründer von Casablanca Records, der erfolgreichsten unabhängigen Plattenfirma aller Zeiten. Zusammen mit einem unkonventionellen Team junger Musikliebhaber sollten Neil und Casablanca Records Geschichte schreiben und die Musikindustrie für immer verändern. Ihre Mischung aus kreativem Wahnsinn, dem totalen Glauben aneinander und die unvergessliche Musik, die sie schufen, prägt unser Leben bis heute.

Hochkarätig besetzt mit Jeremy Jordan, Michelle Monaghan, Dan Fogler, Jason Isaacs und Jason Derulo.

