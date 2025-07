Superman

Über den Film:

Diesen Sommer bringt Warner Bros. Pictures den Mann aus Stahl weltweit in die Kinos: "Superman", der erste Spielfilm von DC Studios für die große Leinwand, setzt zum Höhenflug an! In seinem unverkennbaren Stil nimmt sich James Gunn des legendären Superhelden im neu konzipierten DC-Universum an und liefert eine einzigartige Mischung aus epischer Action, Humor und Herzlichkeit. Er präsentiert einen Superman, dessen Antrieb Mitgefühl und der Glaube an das Gute im Menschen sind.

Die Doppelrolle als Superman/Clark Kent übernimmt David Corenswet ("Twisters"). Als Lois Lane ist Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel") zu sehen und in die Rolle des Lex Luthor schlüpft Nicholas Hoult ("X-Men"-Filme).

