Zum Heimkinostart am 23. November 2023 verlosen wir zwei DVDs

Mit einer explosiven Mischung aus purem Chaos, Nervenkitzel und allgegenwärtiger Bedrohung erscheint der von Yuval Adler inszenierte Action-Thriller "Sympathy For The Devil" ab dem 23. November 2023 in den Heimkinos! Wir verlosen zwei DVDs zum Heimkinostart. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Kultstar Nicolas Cage verkörpert mit einer erneuten Over-the-Top-Paraderolle den wohl wahnsinnigsten Beifahrer der jüngsten Filmgeschichte:

Auf dem Weg ins Krankenhaus zu seiner hochschwangeren Frau beginnt für einen werdenden Vater (Joel Kinnaman) eine wahrhaft diabolische Odyssee: Ein mysteriöser Fremder (Nicolas Cage) steigt ungebeten in sein Auto und bedroht ihn mit einer Waffe. Vor der schillernden Kulisse von Las Vegas zwingt der mysteriöse Fahrgast ihn in ein teuflisches Katz-und-Maus-Spiel, das niemand gewinnen kann und bei dem nichts so ist, wie es scheint.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Sympathy For The Devil" verlosen wir zwei DVDs.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 10. Dezember 2023.

Teilnahmebedingungen