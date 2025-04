Take Cover

Zum Heimkinostart verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD

Unter der Regie des renommierten Stuntkoordinators Nick McKinless erscheint "Take Cover" ab dem 24. April in den Heimkinos! In diesem explosiven Action-Thriller steckt Scott Adkins mitten in einer klaustrophobischen Todesfalle - ohne Schutz, ohne Verbündete und ohne Ausweg. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück eine Blu-ray oder DVD gewinnen!

Über den Film:

Der professionelle Scharfschütze Sam Lorde (Scott Adkins) will sich als Auftragskiller zurückzuziehen. Doch sein letzter Auftrag macht ihn selbst zum Ziel, als er in einem verglasten Penthouse gefangen gehalten wird. Mit seinen militärischen Fähigkeiten und einem unerschütterlichen Überlebenswillen kämpft Sam gegen die Angreifer. In einem Wettlauf gegen die Zeit, ohne jegliche Deckung und mit der Verantwortung für das Leben anderer auf seinen Schultern, wird er gezwungen alles zu riskieren, um die Situation zu retten.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Take Cover" verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD.

Gewinnspiel läuft bis zum 11. Mai 2025.

