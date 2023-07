Zum Kinostart am 27. Juli 2023 verlosen wir 3x2 Kinotickets

Ab dem 27. Juli 2023 wird es auf den Kinoleinwänden höllisch unterhaltsam! Das Spielfilmdebüt "Talk To Me" der beiden australischen YouTube-Stars Danny und Michael Philippou ist nicht nur originell, sondern präsentiert modernen Horror mit einem unvergleichlich authentischen Gespür für das Teenager-Dasein im Hier und Jetzt!

Über den Film:

In einer australischen Kleinstadt ist die mysteriöse Skulptur einer Hand im Umlauf. Mit ihr versetzen sich ganze Freundesgruppen nacheinander in Trance und beschwören Tote aus dem Jenseits. Handyvideos von besessenen Mitschülern machen schließlich auch die besten Freundinnen Mia und Jade neugierig: Die beiden beschließen, selbst an einer Séance teilzunehmen. Doch als Mias verstorbene Mutter mithilfe der Hand Kontakt zu ihr aufnimmt, schlägt das Spiel in tödlichen Ernst um. Die Regeln des Rituals sind gebrochen - die Tür zur Geisterwelt steht einen Spaltbreit offen …

Nach seiner Weltpremiere auf dem diesjährigen Sundance Film Festival und der Europapremiere bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin bringt capelight pictures "Talk To Me" am 27. Juli 2023, parallel zum US-Kinostart, bundesweit in die deutschen Kinos!

