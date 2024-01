Zum Kinostart am 11. Januar 2024 verlosen wir 2x2 Kinofreikarten

Kompromisslos, hochspannend und mit einem außergewöhnlichen Cast! In dem Action-Thriller "The Beekeeper" wird der gnadenlose Rachefeldzug eines Mannes zu einer nationalen Angelegenheit, nachdem sich herausstellt, dass er ein ehemaliger Mitarbeiter einer mächtigen und geheimen Organisation ist. Regisseur David Ayer schickt Jason Statham auf einen honigsüßen, explosiven Vergeltungs-Trip! Zum Kinostart am 11. Januar 2024 verlosen wir 2x2 Kinofreikarten. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Mr. Clay (Jason Statham) hat sich auf den ersten Blick ganz der Imkerei verschrieben. Doch als seine Nachbarin bei einer Telefon-Abzocke um ihr ganzes Erspartes erleichtert wird und sich daraufhin das Leben nimmt, müssen seine Bienen zurückstehen - denn nun ist er einzig und allein auf Rache aus. Schnell stellt er jedoch fest, dass die Betrüger mächtiger als zunächst vermutet sind. Allerdings lernen auch seine Gegner bald, dass sie es nicht mit einem einfachen Imker, sondern einem ehemaligen Spezialagenten einer mysteriösen Organisation mit dem Namen "Beekeepers" zu tun haben! Ein Must-See für alle Fans stahlharter Action!

Superstar Jason Statham ("The Expendables 4") zeigt sich in Regisseur David Ayers ("Suicide Squad") "The Beekeeper" von seiner härtesten Seite und zündet ein unfassbar überraschendes Action-Feuerwerk! An seiner Seite zu sehen sind u.a. Josh Hutcherson ("Die Tribute von Panem: Mockingjay"), Minnie Driver ("The Witcher: Herkunft des Blutes"), Jeremy Irons ("Zack Snyder's Justice League") und Phylicia Rashad ("Creed III: Rocky's Legacy").

