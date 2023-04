Zum Heimkinostart am 28. April 2023 verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD der Serie

Emily Blunt und Chaske Spencer setzen sich in der packenden Western-Serie "The English" des Regisseurs und Drehbuchautors Hugo Blick einer lebensgefährlichen Jagd durch den Wilden Westen aus! Zum Heimkinostart am 28. April 2023 verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD der Serie. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über die Serie:

Mit dem Plan, den Mann zu erschießen, der für den Tod ihres Sohnes verantwortlich ist, reist die britische Aristokratin Cornelia Locke (Emily Blunt) 1890 in den Westen Nordamerikas. Ihre Suche führt sie durch die erbarmungslose Natur der ungezähmten Landschaft Amerikas und auch vorbei an den menschlichen Gefahren, die dort lauern. Entgegen ihren Erwartungen findet sie in dem ehemaligen Kavallerie-Scout Eli Whipp (Chaske Spencer) einen Verbündeten, der selbst gerade einen Abschnitt seines Lebens hinter sich gelassen hat. Gemeinsam durchqueren sie ein Land, das von Gewalt geprägt und auf Träume und Blut gebaut ist. Im Laufe ihrer Reise werden sich die beiden einer gemeinsamen Vergangenheit bewusst, die sie aber um jeden Preis geheim halten wollen. Schließlich müssen sich die beiden jedoch entscheiden, wie ihre jeweilige Zukunft aussehen soll.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "The English" verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD.

► Hier geht's zum Bildpaare-Spiel.

Gewinnspiel läuft bis zum 14. Mai 2023.

Teilnahmebedingungen