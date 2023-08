Zum Kinostart am 31. August 2023 verlosen wir drei Fanpakte inklusive zwei Kinotickets und Rucksack

Im Trilogie-Abschluss "The Equalizer 3 - The Final Chapter" der Action-Reihe, muss Denzel Washington als Auftragskiller im Ruhestand ein letztes Mal die Waffe zücken, um sich dieses Mal mit der italienischen Mafia anzulegen! Zum Kinostart am 31. August 2023 verlosen wir drei Fanpakte, bestehend aus jeweils zwei Kinotickets und einem Rucksack. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Seit er sein Leben als Auftragskiller der Regierung aufgegeben hat, plagt Robert McCall (Denzel Washington) das eigene Gewissen, denn sich mit all den furchtbaren Dingen zu arrangieren, die er in der Vergangenheit getan hat, ist nicht leicht. Im Killer-Ruhestand versuchte er deshalb immer wieder die Waage damit auszugleichen, Gerechtigkeit für die Unterdrückten zu schaffen. Inzwischen fühlt er sich überraschend wohl in seinem neuen Zuhause im Süden Italiens. Allerdings stellt sich schnell heraus, dass seine neuen Freunde dort von den örtlichen Gangsterbossen kontrolliert werden. Als es zu Todesfällen kommt, weiß McCall, was er zu tun hat: Er muss zum Beschützer seiner Freunde werden und es mit der Mafia aufnehmen!

Weitere Infos und die neusten Updates zum Film gibt es auch auf Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest, ebenso wie auf Snapchat und YouTube!

Gewinnspiel