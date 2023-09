Zum Heimkinostart am 14. September 2023 verlosen wir zwei DVDs

Mit "The Flash" kommt der erste eigenständige Film des des beliebten DC-Superhelden endlich in die Heimkinos und lädt nicht nur zu einem verrückten Trip durch das Multiversum mit zahlreichen DC-Ikonen ein, sondern lässt buchstäblich Welten aufeinanderprallen! Zum Heimkinostart am 14. September 2023 verlosen wir zwei DVDs. Einfach unsere Preisfragen lösen und gewinnen!

Über den Film:

Flash setzt seine Superkräfte ein, um in der Zeit zurückzureisen und vergangene Ereignisse zu manipulieren. Doch bei dem Versuch, seine Familie zu retten, verändert er versehentlich die Zukunft - und sieht sich plötzlich in einer Realität gefangen, in der General Zod zurückgekehrt ist, mit totaler Vernichtung droht und es keine Superhelden gibt, die zu Hilfe kommen könnten. Barry muss die Welt retten, in der er sich befindet, aber wird das ultimative Opfer ausreichen, um das Universum wieder in Ordnung zu bringen?

In einer grandiosen Doppel-Rolle sorgt Ezra Miller als Barry Allen aka The Flash für jede Menge Action, Spaß und rasante Spannung. Neben dem kultverdächtigen Auftritt der Batman-Legende Michael Keaton feiert Sasha Calle ein beeindruckendes Filmdebüt als Supergirl.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "The Flash" verlosen wir zwei DVDs.

► Hier geht's zu den Preisfragen.

Gewinnspiel läuft bis zum 01. Oktober 2023.

Teilnahmebedingungen