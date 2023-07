Zum Heimkinostart am 07. Juli 2023 verlosen wir zwei DVDs

In der herzerwärmenden und charmanten Komödie "The Food Club - Pasta, Vino & Amore!" der dänischen Erfolgsregisseurin Barbara Topsøe-Rothenborg genießen drei Freundinnen das Leben und die Freundschaft auf einer Reise ins sonnige Apulien! Zum Heimkinostart am 07. Juli 2023 verlosen wir zwei DVDs. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!



Über den Film:



Als Marie (Kirsten Olesen) von ihrem Mann verlassen wird, bricht für sie zunächst eine Welt zusammen. Ihre beiden besten Freundinnen seit Kindertagen, Berling (Stina Ekblad, "Wallander") und Vanja (Kirsten Lehfeldt), überreden sie daraufhin zu einer gemeinsamen Reise nach Italien, inklusive eines italienischen Kochkurses.

Dabei lernen die drei "Best Agerinnen" unter südlicher Sonne, dass Freundschaft das Wichtigste ist und, dass es nie zu spät ist, sich einer neuen Zukunft zu stellen! Doch dafür müssen sie sich alle auch persönlich neu finden.

Gewinnspiel