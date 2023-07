Zum Heimkinostart am 20. Juli 2023 verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD der ersten Staffel

Der Serienerfolg des Jahres kommt endlich in die Heimkinos! "The Last Of Us" erweckt das gleichnamige gefeierte Kult-Videospiel zum Leben und zeichnet eine düstere Vision der Zukunft. In neun fesselnden Folgen erleben die Zuschauer, wie Ellie und Joel gemeinsam alles riskieren müssen, um die Menschheit zu retten. Zum Heimkinostart am 20. Juli 2023 verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD der ersten Staffel. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über die Serie:

Im Jahr 2003 breitet sich ein parasitärer Pilz auf der Erde aus und verwandelt infizierte Menschen in gewalttätige Raubtiere. 20 Jahre später heuert eine Gruppe rebellischer Freiheitskämpfer den hartgesottenen Überlebenden Joel (Pedro Pascal) an, um die 14-jährige Ellie (Bella Ramsey) aus einer repressiv geführten Quarantänezone herauszuschmuggeln. Was eigentlich ein einfacher Job sein sollte, wird schon bald zu einer brutalen, erschütternden Reise durch die postapokalyptischen Vereinigten Staaten, auf der Joel und Ellie ganz auf sich allein gestellt sind.

Entwickelt, geschrieben und produziert wurde die Serie von Emmy®-Gewinner Craig Mazin (HBO's "Chernobyl") und Neil Druckmann vom Entwicklerstudio Naughty Dog.

