The Magic Flute - Das Vermächtnis der Zauberflöte

Über den Film:

Der 17-jährige Tim, Gesangsschüler am legendären Mozart-Internat in den österreichischen Alpen, entdeckt eines Nachts ein jahrhundertealtes geheimes Portal, das ihn in die fantastische Welt von Mozarts "Die Zauberflöte" katapultiert. Als Prinz Tamino begegnet er dort dem gewitzten Vogelfänger Papageno, mit dessen Hilfe er von nun an jede Nacht gefährliche Abenteuer bestehen muss, um Prinzessin Pamina aus den Fängen des Fürsten Sarastro zu befreien. Aber auch tagsüber ist Tims Schulalltag nicht langweilig, denn er versucht, die begehrte Hauptrolle in der jährlichen Schulaufführung der "Zauberflöte" zu ergattern, und lernt auch noch die taffe Sophie kennen, die ihm mächtig den Kopf verdreht.

Seit ihrer Uraufführung im Jahre 1791 begeistert Mozarts grandiose Oper "Die Zauberflöte" das Publikum weltweit. Mithilfe dieser Vorlage kreierten Regisseur Florian Sigl und Produzent Roland Emmerich nun ein einmaliges Filmprojekt, für welches ein großartiger, internationaler Cast gewonnen werden konnte. In der Hauptrolle des Tim Walker bzw. Prinz Tamino überzeugt der britische Newcomer Jack Wolfe ("The Witcher"). Neben ihm sind Hollywood-Größen wie Iwan Rheon ("Game of Thrones") und Oscarpreisträger F. Murray Abraham ("Amadeus", "Grand Budapest Hotel") sowie deutsche Schauspieler wie Stefan Konarske ("Das Boot", "Der junge Karl Marx") und Comedian Tedros "Teddy" Teclebhran ("Bad Banks", "Systemsprenger") zu sehen.

