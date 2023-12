Zum Heimkinostart am 07. Dezember 2023 verlosen wir zwei Blu-rays

Mit "The Nun II" kehrt das Grauen zurück ins Heimkino! Regisseur Michael Chaves präsentiert die Fortsetzung des Welterfolgs "The Nun" aus dem erfolgreichsten Horror-Franchise der Filmgeschichte und schickt die Horror-Fans mit gnadenlosen Schockmomenten, düsteren Bildern und atemberaubenden Jump Scares auf eine albtraumhafte Achterbahnfahrt. Zum Heimkinostart am 07. Dezember 2023 verlosen wir zwei Blu-rays. Einfach unsere Preisfragen lösen und gewinnen!



Über den Film:

1956 in Frankreich: Der Dämon Valak (Bonnie Aarons), welcher in Nonnengestalt das alte rumänische Kloster und die Ordensschwestern heimsuchte, konnte sich vier Jahre zuvor gerade noch so in die Unterwelt retten. Alles schien vorerst ruhig, doch als es zu mysteriösen Todesfällen kommt und ein Priester ermordet wird, beginnt für Schwester Irene (Taissa Farmiga) erneut der Albtraum. Um sie herum passieren nach dem Tod des Geistlichen immer mehr Dinge, die sich mit den Regeln der Menschenwelt einfach nicht mehr erklären lassen. Irene braucht nicht lange, bis sie sich im Klaren darüber ist, dass die dämonische Nonne Valak zurückgekehrt ist und nun ihr mörderisches Unwesen treibt. Ein erneutes Aufeinandertreffen der beiden scheint unausweichlich…

