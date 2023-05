Zum Heimkinostart am 12. Mai 2023 verlosen wir zwei Blu-rays

Das Leben von Peter gerät aus den Fugen, als seine Ex-Frau Kate mit ihrem Teenager-Sohn Nicholas auftaucht, der an Depressionen leidet und Peter diesen kurzerhand bei sich aufnimmt. Kate und Peter sind entschlossen, alles zu tun, um ihrem Sohn zu helfen, müssen jedoch schmerzlich erkennen, dass sich die Probleme ihres gemeinsamen Kindes nicht so einfach lösen lassen. Hugh Jackman und Regisseur Florian Zeller nehmen sich mit dem ergreifenden Drama "The Son" der Krankheit Depression an und arbeiten das Thema eindringlich und überaus berührend auf!

Über den Film:

Es könnte für den New Yorker Anwalt Peter nicht besser laufen. Die Karriere lässt keine Wünsche offen und er ist glücklich mit seiner Partnerin Beth. Das ändert sich schlagartig, als seine Ex-Frau Kate eines Tages vor der Tür steht, voller Sorge um ihren gemeinsamen Sohn Nicholas. Dessen Persönlichkeit hat sich vollkommen verändert, er schwänzt die Schule, ist verstört und wie ausgewechselt. Der Teenager zieht sich immer mehr zurück und möchte auch nicht mehr länger bei seiner Mutter leben. Peter nimmt seinen Sohn bei sich auf und kümmert sich hingebungsvoll um ihn. - Doch wird das für einen Neuanfang reichen? Immerhin ist er gerade selbst erneut Vater geworden und sein Beruf als Anwalt und der von ihm angestrebte Sprung in die Politik nehmen ihn sehr in Anspruch.

Bereits mit seinem von der Kritik gefeierten, Oscar®-prämierten Regiedebüt "The Father", was das Krankheitsbild der Demenz in den Fokus rückte, adaptierte der Franzose Florian Zeller - mit der Hilfe von Co-Drehbuchautor Christopher Hampton ("Eine dunkle Begierde") - ein eigenes Theaterstück für die große Leinwand.

Unterstützung erhält Zeller dabei aber auch im hohen Maße von seinem erstklassigen Ensemble. Hugh Jackman ("Logan") als Peter, Laura Dern ("Marriage Story") als Kate, Vanessa Kirby ("The Crown") als Beth, Zen McGrath ("Aloft") als Nicholas und Anthony Hopkins ("The Father") als Peters Vater Anthony spielen absolut ergreifend und verleihen dem Film mit ihrer Perfomance den Tiefgang, den das Thema, das "The Son" in den Blick nimmt, auch erfordert.

