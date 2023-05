Zum 100. Jubiläum von Disney verlosen wir ein XXL Fanpaket inklusive jeweils einer Figur der Eiskönigin und Hulk sowie einem Abenteuerschloss

100 Jahre Disney! Unter dem Motto "The Wonder of Play" ruft Disney Familien angesichts des 100. Jubiläums dazu auf, mehr Zeit mit gemeinsamem Spielen zu verbringen. Die Bedeutung des Spielens für die Entwicklung von Kindern, aber auch für den Zusammenhalt innerhalb der Familie soll hierbei in den Fokus gerückt werden. Spielen ist wichtig - daher verlosen wir ein extra großes Fanpaket inklusive einer Eiskönigin Snow Color Reveal Figur, einem Avengers Titan Hero HULK Deluxe sowie einem ultimativen Abenteuerschloss von Disney. Einfach unsere Preisfragen lösen und gewinnen!

Über den Inhalt:

Mit "The Wonder of Play" inspiriert Disney Erwachsene und Kinder im Alter von zwei bis acht Jahren zu mehr gemeinsamem Spiel und zeigt Wege, den Zauber des Spielens wieder einfacher in den oft schnelllebigen und stressigen Alltag zu integrieren. Mit einer Vielzahl an dynamischen Charakteren und fantasievollen Geschichten - von Disney Prinzessin, Die Eiskönigin, Cars sowie Micky & seinen Freunden über Star Wars bis hin zu Marvel - macht sich Disney zur Aufgabe, die Relevanz des fantasievollen Spielens in den Fokus zu rücken.

Ob Puppen, Actionfiguren, Kostüme oder Bau-Sets: Familien, die auf der Suche nach neuen Anregungen für gemeinsame Spielstunden sind, werden im umfangreichen Sortiment aus allen Produktkategorien fündig!

Gewinnspiel

Zum 100. Jubiläum von Disney verlosen wir mit "Wonder of Play" ein Fanpaket inklusive jeweils einer Figur der Eiskönigin und Hulk sowie einem Abenteuerschloss.

► Hier geht's zu den Preisfragen.

Gewinnspiel läuft bis zum 21. Mai 2023.

Teilnahmebedingungen