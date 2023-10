Zum Heimkinostart am 12. Oktober 2023 verlosen wir zwei XXL Fanpakete inklusive Blu-ray oder UHD, Walkie-Talkie, Charge Mat, T-Shirt und Weekend Bag

"Transformers: Aufstieg der Bestien" nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise um die Welt und durch die 90er-Jahre! Während die Autobots auf eine ganz neue Art von Transformers treffen, die Maximals, geht der Kampf der verfeindeten Teams der Autobots und der Decepticons in die nächste Runde. Eine völlig neue Transformers-Ära wird eingeläutet! Zum Heimkinostart am 12. Oktober 2023 verlosen wir zwei XXL Fanpakete inklusive Blu-ray oder UHD, Walkie-Talkie, Charge Mat, T-Shirt und Weekend Bag. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!



Über den Film:

In diesem adrenalingeladenen Abenteuer stellen sich Optimus Prime und die Autobots ihrer bisher größten Herausforderung! Als eine neue Bedrohung auftaucht, die den gesamten Planeten zerstören könnte, müssen sie sich mit einer mächtigen Fraktion verbünden, den Maximals. Da das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel steht, werden Noah (Anthony Ramos) und Elena (Dominique Fishback) alles tun, um den Transformers in der ultimativen Schlacht zur Rettung der Erde zu helfen.

Steven Caple Jr. ("Creed II - Rocky's Legacy") zeichnet für die Regie verantwortlich, zudem versammelt sich um ihn eine brandneue Besetzung, darunter der Grammy-Gewinner Anthony Ramos ("In the Heights") und die BAFTA-nominierte Dominique Fishback ("Judas and the Black Messiah").

Gewinnspiel