Zum Kino-Eventtag am 05. September 2023

Mit dem Mystery-Thriller "Twin Peaks - Fire Walk With Me" steht der nächste Kultstreifen im Rahmen der Kino-Event-Reihe "Best of Cinema" in den Startlöchern. Erzählt wird die Vorgeschichte der gleichnamigen, preisgekrönten 90er Jahre Kultserie über Laura Palmer und einen eigenartigen Ort, an dem jeder seine Geheimnisse zu haben scheint.

Über den Film:

In Dear Meadow wird die Leiche der 17-jährigen Prostituierten Theresa Banks gefunden. Die FBI-Agenten Chester Desmond (Chris Isaak) und Sam Stanley (Kiefer Sutherland) werden mit dem Fall beauftragt, doch die Bewohner der Kleinstadt benehmen sich merkwürdig und scheinen etwas vertuschen zu wollen. Als Desmond plötzlich spurlos verschwindet, wird Special Agent Dale Cooper (Kyle MacLachlan) hinzugezogen. Jeglicher Versuch, den Fall aufzuklären, scheitert allerdings, bis ein Jahr später in Twin Peaks ein junges High-School-Mädchen tot und in Plastik eingewickelt aufgefunden wird: Laura Palmer (Sheryl Lee).

Die 1992 veröffentlichte Vorgeschichte zur Kultserie "Twin Peaks" (1990-1991) zeigt die letzten sieben Tage der von Sheryl Lee verkörperten Laura Palmer und brachte David Lynch eine Nominierung für die Goldene Palme in Cannes ein. Neben den aus der Serie bekannten Darstellern wie Kyle MacLachlan, Ray Wise, Mädchen Amick und James Marshall spielten u.a. David Bowie, Harry Dean Stanton, Kiefer Sutherland und Chris Isaak eine Rolle im Film.

