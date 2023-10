Zum Heimkinostart am 05. Oktober 2023 verlosen wir zwei Blu-rays

Mit geballter Spatzenpower und jeder Menge schräger Vögel garantiert der liebevoll animierte Film "Überflieger - Das Geheimnis des großen Juwels" ein ganz großes Abenteuer rund um Spatz Richard und seine Freunde, das mit Sicherheit die ganze Familie zum Schwärmen bringt. Zum Heimkinostart am 05. Oktober 2023 verlosen wir zwei Blu-rays. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Richard, ein Jungspatz, der von einer Storchenfamilie adoptiert wurde, genießt die Überwinterung im nördlichen Afrika - doch nun wird es Zeit für die Heimreise und die Ernennung eines Leitstorch-Lehrlings, der den Schwarm anführt. Richard ist absolut siegessicher, doch als nicht er selbst, sondern sein Storchenbruder Max auserwählt wird, schwirrt Richard beleidigt ab und gerät in ein turbulentes Abenteuer: Die junge Spätzin Samia und ihre Horde befinden sich in den Fängen des tyrannischen und eitlen Pfaus Zamano. Sie können ihre Freiheit erst zurückerlangen, wenn sie ein Rätsel lösen und das große Juwel für Zamano finden. Um Samia zu helfen, muss Richard lernen, was es bedeutet, ein Team zu sein und seinen Freunden zu vertrauen, keine leichte Aufgabe…aber gemeinsam schafft man alles!

Unter der Regie von Mette Tange und Benjamin Quabeck flattert ein rasanter Animations-Spaß in die Heimkinos, bei dem die Federn fliegen!

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Überflieger - Das Geheimnis des großen Juwels" verlosen wir zwei Blu-rays.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 15. Oktober 2023.

Teilnahmebedingungen