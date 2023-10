Zum Kino-Eventtag am 07. November 2023 verlosen wir zwei Kinotickets

Mit "Universal Soldier" steht der nächste Kultfilm im Rahmen der Kino-Event-Reihe "Best of Cinema" in den Startlöchern und dieses Mal wird's knallhart! Am 07. November kehren Jean-Claude van Damme und Dolph Lundgren als legendäre Kampfmaschinen für einen Tag zurück auf die große Leinwand und wie Fans wissen, haben die beiden noch eine tödliche Rechnung miteinander offen! Zum Kino-Eventtag verlosen wir zwei Kinotickets. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

In einem geheimen Auftrag der US-Regierung gelingt es Forschern, tote Soldaten gentechnologisch zu neuem Leben zu erwecken. Die Universal Soldiers sind die perfekten Kampfmaschinen: Roboter, die eiskalt töten und kein Gewissen oder Gedächtnis haben. Die ultimative Einsatztruppe für Krisensituationen. Der Erfolg ist überwältigend. Doch das Experiment gerät außer Kontrolle, als zwei Soldaten ihre Erinnerungen zurückerlangen. Luc Deveraux und Andrew Scott haben aus ihrem vorherigen Leben noch eine tödliche Rechnung offen. Ohne Rücksicht auf Verluste bekämpfen sich die beiden Killermaschinen - Kollateralschäden unvermeidbar …

Gewinnspiel

Zum Best of Cinema Event-Release von "Universal Soldier" verlosen wir zwei Kinofreikarten für den 07. November 2023.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 29. Oktober 2023.

Teilnahmebedingungen