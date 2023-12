Universal Wunschzettel

Zum Weihnachtsfest verlosen wir ein XXL Fanpaket inklusive 3D Puzzle von Jurassic World, Jurassic World Mal- und Schreibturm, Gabby's Dollhouse Puzzle sowie Gabby's Dollhaus Cakey Kitchen

Es ist wieder Wunschzettel-Zeit, und was könnte Kinder und Junggebliebene mehr begeistern als die Lieblingscharaktere von Universal? Passend zur Weihnachtszeit verlosen wir im Rahmen des "Universal Wunschzettels" ein XXL Fanpaket inklusive einem Jurassic World Dominion - T-Rex 3D Puzzle von Revell im Wert von 14,99€, einem Jurassic World Schreib- und Malturm von Undercover im Wert von 9,95€, einem Gabby's Dollhouse Puzzle von Ravensburger im Wert von 12,99€ und außerdem Gabby's Dollhaus Cakey Kitchen von Spin Master im Wert von 22,99€. Einfach unsere Preisfragen lösen und gewinnen!

Über die Aktion:

Von den aufregenden Abenteuern der Dragons, über die faszinierenden Dinosaurier aus Jurassic World bis hin zu den zauberhaften Welten von Gabby's Dollhouse - mit seinem enormen Angebot an epischen Film- und Serienfiguren, kunterbunten Geschichten und ikonischen Klassikern begeistert Universal seit Jahrzehnten die Herzen. Vor allem zu Weihnachten finden sich deshalb zahlreiche Fan-Favourites auf den Wunschzetteln wieder!

Gleich zwei Themen dürften in diesem Jahr ganz oben auf den Geschenkelisten der Kids stehen: Spielzeug, Bücher, Kleidung oder Accessoires inspiriert von Gabby's Dollhouse und Jurassic World! Die von DreamWorks Animation produzierte Erfolgsserie "Gabby`s Dollhouse" nimmt Vorschulkinder mit in ein zauberhaftes Puppenhaus voller liebenswerter Katzencharaktere und festlicher Streuselpartys. Zudem feiert die ikonische Marke Jurassic World in diesem Jahr Jubiläum: Vor 30 Jahren erweckte das Kino-Spektakel "Jurassic Park" mit jeder Menge Nervenkitzel und Staunen die Ehrfurcht einflößenden Urzeit-Echsen zum ersten Mal zum Leben und löste einen wahren Dinosaurier-Boom aus, der bis heute anhält. Unzählige dinostarke Produkte wurden in den vergangenen drei Jahrzehnten präsentiert und sorgen seitdem für eine anhaltende Dino-Faszination.



Gewinnspiel

Zum Weihnachtsfest verlosen wir im Rahmen des "Universal Wunschzettels" ein XXL Fanpaket inklusive 3D Puzzle von Jurassic World, Jurassic World Mal- und Schreibturm, Gabby's Dollhouse Puzzle sowie Gabby's Dollhaus Cakey Kitchen

Gewinnspiel läuft bis zum 07. Januar 2024.

