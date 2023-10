vier Movie Park Tickets zu gewinnen!

Zum Game Release von "PAW Patrol World" und "Transformers: Earthspark - Expedition" verlosen wir ein XXL Fanpaket inklusive vier Movie Park Tickets sowie einem PAW Patrol Spiel für die Nintendo Switch

Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über die Aktion:

Bandai Namco Entertainment und Outright Games bringen diesen Herbst gleich zwei spannende Neuheiten auf den Markt: während "PAW Patrol World" bereits am 29. September 2023 veröffentlicht wurde, steht "Transformers: Earthspark - Expedition" noch in den Startlöchern und wartet auf den ausstehenden Release am 13. Oktober 2023.

Anlässlich der beiden Veröffentlichungen verlosen wir nun neben einem Nintendo Switch Spiel vier Freikarten des Movie Parks für die restliche Saison! Die Karten können für jeweils einen Tageseintritt eingelöst werden und sind noch bis zum 12. November 2023 gültig. Ein Abenteuer für die ganze Familie wartet bereits!

Gewinnspiel

Zum Game Release von "PAW Patrol World" und "Transformers: Earthspark - Expedition" verlosen wir ein XXL Fanpaket inklusive vier Movie Park Tickets sowie einem PAW Patrol Spiel für die Nintendo Switch.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 15. Oktober 2023.

Teilnahmebedingungen