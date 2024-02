Zum Heimkinostart am 15. Februar 2024 verlosen wir zwei Blu-rays

Dolph Lundgren ist back in Action und kehrt nicht nur zurück vor die Kamera, sondern zeichnet sich auch als Regisseur, Produzent und Co-Drehbuchautor verantwortlich! Herausgekommen ist der knallharte Thriller "Wanted Man", welcher zeigt, dass manche Grenzen besser nicht überschritten werden sollten. Zum Heimkinostart am 15. Februar 2024 verlosen wir zwei Blu-rays. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Mike Johansen ist ein eigensinniger und in die Jahre gekommener Polizist, dessen veraltete Methoden seiner Abteilung in letzter Zeit jede Menge Ärger eingebracht haben. Um seinen Job und das Image der Behörde zu retten, wird er nach Mexiko geschickt, um die einzige Augenzeugin an dem Mord zweier DEA-Agenten in die Staaten zu schleusen. Dort angekommen, stellt er fest, dass er nicht nur seine verstaubten Ansichten in Frage stellen muss, sondern auch, dass es plötzlich jede Menge Killer auf ihn und seine Zeugin abgesehen haben. Wem kann er jetzt noch trauen?

In "Wanted Man" erwartet Action-Fans die volle Ladung Dolph Lundgren! Als Counterpart überzeugt Serienstar Kelsey Grammer ("Frasier") und in weiteren Rollen sind Christina Villa ("Dressed For Love") als Zeugin Rosa, Michael Paré ("Straßen in Flammen") sowie Michael Worth ("Kommando - U.S. Navy Seals") zu sehen.

